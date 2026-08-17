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Происшествия

Приставы взыскали ущерб с бывшего директора салона связи в Пскове

17 августа 2026 года, 11:32

Судебные приставы добились выплаты 125 тыс. рублей ущерба с бывшего директора салона связи в Пскове, ранее осужденной за присвоение и мошенничество с использованием служебного положения. Деньги взысканы в пользу ее бывшего работодателя — салона связи, сообщили в пресс-службе УФСПП России по Псковской области.

Как следует из материалов исполнительного производства, женщина не выплатила назначенную судом сумму добровольно после возбуждения дела у судебных приставов. В связи с этим сотрудник ведомства обратил взыскание на средства на ее банковских счетах и ввел запрет на регистрационные действия с автомобилем должницы.

Однако на счетах женщины денег не оказалось. После этого пристав выехал по месту ее проживания и наложил арест на автомобиль BMW. Должнице разъяснили, что при дальнейшем уклонении от выплаты ущерба машину оценят и выставят на принудительную реализацию.

После ареста автомобиля женщина начала погашать задолженность перед компанией.

Ранее суд установил, что бывшая директор офиса продаж салона связи похитила у работодателя около 140 тыс. рублей. По данным следствия, она скрывала продажу смартфонов без проведения операций через кассу, а вместо выручки помещала в сейф сувенирные пятитысячные купюры. Реальные денежные средства, как установил суд, переводились через бухгалтерскую программу на счета родственников, после чего возвращались женщине для оплаты личных кредитов.

Суд назначил псковичке два с половиной года лишения свободы условно и обязал компенсировать компании ущерб. Часть суммы была удержана при ее увольнении, оставшиеся 125 тыс. рублей подлежали взысканию в рамках исполнительного производства.

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