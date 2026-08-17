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Происшествия / ДТП

23 человека пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области за неделю

17 августа 2026 года, 11:00

Один человек погиб, 23 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Псковской области на прошлой неделе, с 10 по 16 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции УМВД России.

23 человека пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области за неделю

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Дорожные инспекторы зафиксировали за указанный период 15 ДТП и пресекли 1 150 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в том числе выявили 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Пятерых задержали за повторное вождение.

«Уважаемые водители и пешеходы! От того, насколько ответственно мы относимся к требованиям Правил дорожного движения, зависят не только наши собственные жизни, но и судьбы других людей. Соблюдение ПДД — это проявление заботы и уважения к тем, кто рядом. Давайте беречь друг друга и делать наши дороги безопаснее!» – подчеркнули в Управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

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