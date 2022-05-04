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Общество

Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников

4 мая 2022 года, 15:17

Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников. Как «Псковской правде» рассказал директор экопарка Андрей Голощапов, она намечена на 11 мая.

«Зооград» все еще работает над получением лицензии, ведь согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января 2022 года работать без лицензии нельзя. В результате «Зооград» не принимает посетителей с нового года.

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По словам Андрея Голощапова, проверка продлится три дня. Ее результаты сложно предугадать. Сможет ли после нее «Зооград» получить лицензию и открыть свои двери для посетителей, сказать сложно.

«Все майские выходные мы работали, - говорит директор. - Доделывали все, что еще требовалось доделать. Ближайшие четыре выходных дня тоже будем работать, чтобы встретить комиссию во всеоружии».

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