Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников. Как «Псковской правде» рассказал директор экопарка Андрей Голощапов, она намечена на 11 мая.
«Зооград» все еще работает над получением лицензии, ведь согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января 2022 года работать без лицензии нельзя. В результате «Зооград» не принимает посетителей с нового года.