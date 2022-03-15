Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Пушкиногорский «Зооград» все еще работает над получением лицензии. Как рассказал директор экопарка Андрей Голощапов, в «Зоограде» продолжают устранять замечания, которые были получение после подачи документов. Напомним, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января 2022 года работать без лицензии нельзя. В результате «Зооград» не принимает посетителей уже несколько месяцев.
В конце января в экопарк приезжали контролирующие органы, проводили замер клеток и вольеров. По словам Андрея Голощапова, несмотря на мороз замерили каждую клетку, при том, что многие из них стандартных размеров.
Пока экопарк посетителей не принимает Фото Андрея Степанова
«Раньше проверка проходила в течение 15 дней и за период, что она шла, можно было еще что-то исправить, - говорит он. - Теперь вроде как сроки сократились до 3 дней, но за три дня ты уже ничего сделать не сможешь».
Сейчас в «Зоограде» выполнено более половины намеченных работ. Делается то, что позволяет погода и замерзшая земля. Клетки для птиц переделывать практически не пришлось, они соответствуют требованиям.
«Идет обустройство «внутренних помещений»: есть в постановлении такой термин, он никак не объясняется и не расшифровывается, но тем не менее какое-то внутреннее пространство должно быть, мы отгораживаем небольшой кусочек от вольера. Почти доделали ветпункт, остались небольшие штришки. Мы для себя поставили срок 11 апреля. Если к 1 апреля сможем выполнить 90% требований, то будем опять посылать документы и ждать, когда нам назначат новую дату проверки», - рассказал Андрей Голощапов.
Точную дату того, когда «Зооград» получит лицензию и откроет двери для посетителей, назвать сложно. «Некоторым зоопаркам выдают лицензию, но при этом они потом еще что-то доделывают, - отмечает директор. - Мы на такое особо не надеемся, поэтому сразу хотим все сделать по максимуму».