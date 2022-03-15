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Общество

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

15 марта 2022 года, 11:59

Пушкиногорский «Зооград» все еще работает над получением лицензии. Как рассказал директор экопарка Андрей Голощапов, в «Зоограде» продолжают устранять замечания, которые были получение после подачи документов. Напомним, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января 2022 года работать без лицензии нельзя. В результате «Зооград» не принимает посетителей уже несколько месяцев.

В конце января в экопарк приезжали контролирующие органы, проводили замер клеток и вольеров. По словам Андрея Голощапова, несмотря на мороз замерили каждую клетку, при том, что многие из них стандартных размеров.

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу
Пока экопарк посетителей не принимает
Фото Андрея Степанова

«Раньше проверка проходила в течение 15 дней и за период, что она шла, можно было еще что-то исправить, - говорит он. - Теперь вроде как сроки сократились до 3 дней, но за три дня ты уже ничего сделать не сможешь».

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Сейчас в «Зоограде» выполнено более половины намеченных работ. Делается то, что позволяет погода и замерзшая земля. Клетки для птиц переделывать практически не пришлось, они соответствуют требованиям.

«Идет обустройство «внутренних помещений»: есть в постановлении такой термин, он никак не объясняется и не расшифровывается, но тем не менее какое-то внутреннее пространство должно быть, мы отгораживаем небольшой кусочек от вольера. Почти доделали ветпункт, остались небольшие штришки. Мы для себя поставили срок 11 апреля. Если к 1 апреля сможем выполнить 90% требований, то будем опять посылать документы и ждать, когда нам назначат новую дату проверки», - рассказал Андрей Голощапов.

Точную дату того, когда «Зооград» получит лицензию и откроет двери для посетителей, назвать сложно. «Некоторым зоопаркам выдают лицензию, но при этом они потом еще что-то доделывают, - отмечает директор. - Мы на такое особо не надеемся, поэтому сразу хотим все сделать по максимуму».

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