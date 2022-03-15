Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Пушкиногорский «Зооград» все еще работает над получением лицензии. Как рассказал директор экопарка Андрей Голощапов, в «Зоограде» продолжают устранять замечания, которые были получение после подачи документов. Напомним, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» деятельность зоопарков, зоотеатров, цирков, океанариумов и дельфинариев теперь нужно лицензировать. С 1 января 2022 года работать без лицензии нельзя. В результате «Зооград» не принимает посетителей уже несколько месяцев. В конце января в экопарк приезжали контролирующие органы, проводили замер клеток и вольеров. По словам Андрея Голощапова, несмотря на мороз замерили каждую клетку, при том, что многие из них стандартных размеров.

«Раньше проверка проходила в течение 15 дней и за период, что она шла, можно было еще что-то исправить, - говорит он. - Теперь вроде как сроки сократились до 3 дней, но за три дня ты уже ничего сделать не сможешь».

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