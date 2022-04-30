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Общество

Начальник управления президента России по общественным проектам: Только памятники говорят правдиво о событиях прошлых лет

30 апреля 2022 года, 15:28

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе торжественного открытия монумента «Знамя Победы» в Себежском районе 30 апреля заявил, что на сегодняшний день правдиво о событиях Великой Отечественной войны говорят только памятники. Об этом сообщает ПАИ.

Начальник управления президента России по общественным проектам: Только памятники говорят правдиво о событиях прошлых лет

Фото: скриншот из прямой трансляции ТКД Псковской области

Он напомнил, что в европейских странах в настоящее время ведется активная борьба с памятниками и героями Великой Отечественной войны. «Их разрушают, а, значит, боятся», – подчеркнул Сергей Новиков.

Начальник управления президента России по общественным проектам также уточнил, что на сегодняшний день на Западе практически не осталось поколения, помнящего правду о событиях Великой Отечественной войны. «И мы все выступаем за мир, но за мир без нацизма», – отметил он.

Кроме того, Сергей Новиков подчеркнул, что находиться на Псковской земле и принимать участие в открытии монумента в посёлке Идрица Себежского района в честь Знамени Победы, ставшему символом окончания Великой Отечественной войны, сегодня – это большая радость для него.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Днём Победы», – заключил начальник управления президента России по общественным проекта.

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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который также принял участие в открытии монумента в Идрице 30 апреля, подчеркнул, что сегодня в металле на Псковской земле был обозначен рубеж Великой Победы, о котором помнит вся страна и которая чтит подвиг Красной Армии.

Начальник управления президента России по общественным проектам: Только памятники говорят правдиво о событиях прошлых лет

Фото: скриншот из прямой трансляции ТКД Псковской области

«Очень много ветеранов уже ушли из жизни, время неумолимо, но от тех, кто всё ещё с нами, мы должны успеть услышать их рассказ о том, что пережито, о том, как ковалась Победа, о том, что переживал каждый из них», – отметил он.

Дмитрий Мезенцев заявил, что президенты России и Белоруссии последовательно и неизменно обозначают свою позиции в защиту исторической памяти и права уважать подвиг освободивших Европу от нацизма солдат.

«Нам часто говорят: «Зачем вы вспоминаете о войне?» Это наше право! Мы победили, но нам приходится защищать нашу память, нас заставляют забывать о сражениях Великой Отечественной, хотят наши суверенные государства заставить петь под чужую дудку, чтобы мы взяли другую модель нравственных и духовных ценностей и выстроились в колонну за Западом, – подчеркнул государственный секретарь союзного государства. – Этому не бывать! И сегодня мы всматриваемся, как колышется Знамя Победы на Псковской земле».

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Мемориал «Знамя Победы» установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия» на въезде в посёлок Идрица. Инициаторами открытия памятника стали местные жители. Их идею также поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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