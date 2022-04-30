Начальник управления президента России по общественным проектам: Только памятники говорят правдиво о событиях прошлых лет

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе торжественного открытия монумента «Знамя Победы» в Себежском районе 30 апреля заявил, что на сегодняшний день правдиво о событиях Великой Отечественной войны говорят только памятники. Об этом сообщает ПАИ.

Он напомнил, что в европейских странах в настоящее время ведется активная борьба с памятниками и героями Великой Отечественной войны. «Их разрушают, а, значит, боятся», – подчеркнул Сергей Новиков.

Начальник управления президента России по общественным проектам также уточнил, что на сегодняшний день на Западе практически не осталось поколения, помнящего правду о событиях Великой Отечественной войны. «И мы все выступаем за мир, но за мир без нацизма», – отметил он.

Кроме того, Сергей Новиков подчеркнул, что находиться на Псковской земле и принимать участие в открытии монумента в посёлке Идрица Себежского района в честь Знамени Победы, ставшему символом окончания Великой Отечественной войны, сегодня – это большая радость для него.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Днём Победы», – заключил начальник управления президента России по общественным проекта.