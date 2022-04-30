Владимир Мединский принял участие в открытии монумента «Знамя Победы» в Себежском районе

В торжественной церемонии открытия монумента «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района, которая состоялась 30 апреля, принял участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Владимир Мединский подчеркнул, что изначально было непросто выбрать сам проект и место под его реализацию. Также переносилась и дата открытия памятника. «Сначала планировали сделать это ещё в мае прошлого года, потом в силу разных обстоятельств перенесли на осень, теперь – на сейчас», – уточнил помощник президента России.

По его словам, история сооружения монумента «Знамя Победы» в Идрицы, как и история штурмового флага, вооруженного бойцами 150-й идрицкой дивизии, «стала канонической и глубоко символичной».

Кроме того, председатель Российского военно-исторического общества отметил, что символизм монумента проявляется в том, что именно в настоящее время Знамя Победы стихийным образом поднимают наши бойцы в освобожденных населенных пунктах и городах Донбасса. Он подчеркнул, что у российских военнослужащих нет приказа поднимать знамя, они это делают от души. С таким же знаменем их встречают и местные жители.

«Сегодня, когда мы открываем памятник, мы твёрдо знаем, что те, кто сейчас несут это знамя, непобедимы. Чтобы ни было, как бы силы Запада не противостояли, мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит, победа всегда будет за нами», – подытожил помощник президента России Владимир Мединский.

Мемориал «Знамя Победы» в Идрице установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке администрации Псковской области. Свой посильный вклад в создание памятного знака внести и псковичи, поскольку при содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания.

Мемориал «Знамя Победы» установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия» на въезде в посёлок Идрица. Инициаторами открытия памятника стали местные жители. Их идею также поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.