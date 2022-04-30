Псковский губернатор о взломе сайта городской администрации: Наглядный пример работы западной пропаганды

Взлом сайта администрации Пскова является наглядным примером работы западной пропаганды. Об этом 30 апреля в рамках еженедельного обращения «Своих не бросаем» заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отменил, что на волне проведения спецоперации на территории Украины в стране стало фиксироваться множество мошеннических схем, связанных со сбором денежных средств для военнослужащих и семей погибших военных.

Одним из пострадавших от подобных действий стал пенсионер из Москвы, который отдал порядка 30 тыс. рублей злоумышленникам, якобы занимающимся помощью семьям погибших десантников Псковской дивизии.

«Зло берёт, когда видишь такие новости, как на доблестной славе нашей дивизии греют руки мошенники. Да еще и забирают деньги у стариков», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор напомнил, что на текущей неделе на сайте администрации Пскова также появилась новость о сборе денежных средств. Так, согласно объявлению, каждому псковичу якобы требовалось заплатить по 10 тыс. рублей.

«Очевидно, что сайт был взломан хакерами. Злоумышленники разместили там совершенно нелепую и ложную информацию о гибели наших военных, отмене празднования 9 мая и сборе денег. И, конечно, это наглядный пример того, как работает американская, западная и украинская пропаганда и какие цели она преследует», – заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что основной задачей данной пропаганды является стремление заставить россиян испытывать панику и бояться. Для достижения этих целей на различных ресурсах размещаются недостоверные данные о тысячах погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих.

Все это, по словам губернатора, направлено на то, чтобы люди не принимали участие в праздничных мероприятиях Дня Победы. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что 9 мая сплачивает многочисленных соотечественников за рубежом и всю Россию.

«В День Победы лучшая военная техника и марширующие бойцы демонстрируют мощь российской армии. Миллионы людей, объединённые памятью о погибших в годы Великой Отечественной войны, выходят на улицы с плакатами своих родных и близких», – уточнил губернатор и отметил, что сплоченность и единодушие россиян пугают представителей власти зарубежных стран, поддерживающих неонацизм.