Женщину-пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.
Женщину-пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.
Инцидент произошел у дома №16 по улице Коммунальной. Водитель сбил 61-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшей потребовалась госпитализация.
На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Выясняются подробности случившегося.