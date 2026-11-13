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Происшествия / ДТП

Женщину-пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове

13 ноября 2026 года, 09:45

Женщину-пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.

Женщину-пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове

Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

Инцидент произошел у дома №16 по улице Коммунальной. Водитель сбил 61-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшей потребовалась госпитализация.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Выясняются подробности случившегося.

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