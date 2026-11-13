Свыше 50% пациентов инфекционной больницы в Пскове лечатся от пневмонии

Более половины пациентов инфекционного отделения Псковской областной инфекционной клинической больницы проходят лечение от пневмонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения во Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечался 12 ноября.

С января по октябрь текущего года через стационар больницы прошли 1 тысяча 535 взрослых и 374 ребенка, через Амбулаторный центр – 309 взрослых и 25 детей. За все время работы медучреждения в Амбулаторный центр с пневмонией обратились 1958 взрослых пациентов и 530 детей. Еще 9,5 тысяч взрослых и 3,4 тысячи юных пациентов с данным заболеванием проходили лечение в стационарных условиях.

Пневмония – это воспаление легочной ткани с заполнением альвеол жидкостью и гноем. Вызывают ее не только бактерии, но и вирусы, грибки и простейшие. Атипичные формы (из-за микоплазмы или хламидий) могут протекать мягче. Антибиотики, как напомнили в больнице, эффективны только при бактериальной природе болезни, поэтому важно точно установить возбудителя.

Врачи отмечают, что до 30% случаев выявляют поздно, особенно у пожилых людей, у которых болезнь может протекать без температуры и кашля, маскируясь под хронические недуги. В таких случаях воспаление иногда находят только на снимках.

Среди факторов риска – переохлаждение, хронические болезни, курение. При первых признаках недомогания медики советуют не откладывать визит к врачу.