На территории псковской котельной достраивают Домик Хоббита

Необычный арт-объект – «Домик Хоббита» – появится рядом с котельной № 20 в Пскове. Об этом «Псковской правде» рассказали в Псковских тепловых сетях.
Необычный арт-объект – «Домик Хоббита» – появится рядом с котельной № 20 в Пскове. Об этом «Псковской правде» рассказали в Псковских тепловых сетях.
Сам объект уже установлен на площадке, а рабочие завершают монтаж. Согласно планам, все работы закончат в течение двух недель, после чего в окнах домика зажгутся огни. В компании подчеркивают: речь в данном случае идет не просто о декорации, а о символе того, что тепло может быть не только в батареях, но и в душе.
Почему выбрали именно сказочный образ, в ПТС не уточняют. Сотрудники до сих пор спорят: одни говорят об уюте, другие – о том, что строение напоминает жилища из Шира, третьи прониклись эскизом. Эту тайну в компании решили не раскрывать.
Пространство будет полезно и персоналу, и гостям. Работники смогут проводить там минуты отдыха между сменами, а туристы – включать в экскурсионные маршруты.
Территорию вокруг благоустраивают: палисадник расширят до сквера с растениями, которые будут красивы круглый год. Появятся и беседка с декоративным заборчиком, выдержанные в едином стиле. Облик домика пока не показывают, чтобы сохранить интригу до открытия, но намекают на необычную округлую дверь и «врастание» в ландшафт. В Псковских тепловых сетях поблагодарили всех, кто поддержал идею, и отметили, что такие проекты делают рабочие места человечнее, а город – добрее.