На территории псковской котельной достраивают Домик Хоббита

Сам объект уже установлен на площадке, а рабочие завершают монтаж. Согласно планам, все работы закончат в течение двух недель, после чего в окнах домика зажгутся огни. В компании подчеркивают: речь в данном случае идет не просто о декорации, а о символе того, что тепло может быть не только в батареях, но и в душе.

Почему выбрали именно сказочный образ, в ПТС не уточняют. Сотрудники до сих пор спорят: одни говорят об уюте, другие – о том, что строение напоминает жилища из Шира, третьи прониклись эскизом. Эту тайну в компании решили не раскрывать.