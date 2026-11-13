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Общество

На территории псковской котельной достраивают Домик Хоббита

13 ноября 2026 года, 09:15

Необычный арт-объект – «Домик Хоббита» – появится рядом с котельной № 20 в Пскове. Об этом «Псковской правде» рассказали в Псковских тепловых сетях.

На территории псковской котельной достраивают Домик Хоббита

Фото пресс-службы Псковских тепловых сетей

Сам объект уже установлен на площадке, а рабочие завершают монтаж. Согласно планам, все работы закончат в течение двух недель, после чего в окнах домика зажгутся огни. В компании подчеркивают: речь в данном случае идет не просто о декорации, а о символе того, что тепло может быть не только в батареях, но и в душе.

Почему выбрали именно сказочный образ, в ПТС не уточняют. Сотрудники до сих пор спорят: одни говорят об уюте, другие – о том, что строение напоминает жилища из Шира, третьи прониклись эскизом. Эту тайну в компании решили не раскрывать.

На территории псковской котельной достраивают Домик Хоббита

Фото пресс-службы Псковских тепловых сетей

Пространство будет полезно и персоналу, и гостям. Работники смогут проводить там минуты отдыха между сменами, а туристы – включать в экскурсионные маршруты.

Территорию вокруг благоустраивают: палисадник расширят до сквера с растениями, которые будут красивы круглый год. Появятся и беседка с декоративным заборчиком, выдержанные в едином стиле. Облик домика пока не показывают, чтобы сохранить интригу до открытия, но намекают на необычную округлую дверь и «врастание» в ландшафт. В Псковских тепловых сетях поблагодарили всех, кто поддержал идею, и отметили, что такие проекты делают рабочие места человечнее, а город – добрее.

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