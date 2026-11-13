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Общество

Более 12 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области за лето

13 ноября 2026 года, 09:30

Свыше 12 тысяч школьников провели летние каникулы в детских лагерях Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в MAX по итогам заседания под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Более 12 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области за лето

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, путевки получили более тысячи детей участников СВО, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, осенью еще 50 детей бойцов и 50 школьников из многодетных семей отдыхали в Краснодарском крае.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что в этом году на территории Псковской области работали 139 площадок, что на пять больше, чем в прошлом сезоне. После капитального ремонта открылся загородный лагерь «Нептун» на 140 мест.

Вопросы безопасности были в приоритете: все загородные лагеря ограждены, оснащены видеонаблюдением и тревожной сигнализацией с выводом на Росгвардию, действовал пропускной режим. Автобусы с детьми сопровождала Госавтоинспекция.

Еще почти шести тысяч ребят, как отметил губернатор, приняли участие в 63 тематических сменах, посвященных Году единства народов России. С детьми работали порядка трех тысяч специалистов, включая 289 студентов-вожатых.

На проведение кампании из всех источников было направлено 378 млн рублей.

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