Хакеры взломали сайт администрации Пскова

Сайт администрации города Пскова взломали хакеры. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковское агентство информации».

Недостоверная информация была опубликована в разделе «Новости». Сообщение о хакерском взломе подтвердили в администрации Пскова.

В официальном Телеграм-канале Псковской области уточнили, что 27 апреля на сайте была размещена ложная информацию о якобы сборе денежных средств с псковичей и потерях 76-й дивизии в специальной военной операции на Украине со ссылкой на внеочередное заседание главы городской администрации Бориса Елкина.

«Сегодня сайт администрации города Пскова был взломан неизвестными. Размещенная информация не соответствует действительности», – прокомментировала официальному Телеграм-каналу Псковской области первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова.

В настоящее время работа сайта администрации города Пскова восстановлена. Недостоверная информация из раздела «Новости» удалена.

«Просим жителей области проверять все материалы, в достоверности которых возникают сомнения, в нескольких источниках. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!» – подчеркнули в официальном Телеграм-канале региона.