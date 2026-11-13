Псковский губернатор провел личный прием граждан по поручению президента

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 ноября провел личный прием граждан в формате видеоконференции. В рамках мероприятия, которое состоялось по поручению президента Владимира Путина, к главе региона обратились шесть человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в правительстве Псковской области.

Одной из главных тем стала сфера образования. Жительница Великих Лук от имени родителей попросила посодействовать в капитальном ремонте школы № 9, здание которой построено в 1950 году, и с тех пор там делали только косметический ремонт.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин сообщил, что заявку в Министерстве просвещения России уже одобрили, и учреждение получит субсидию в следующем году в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».

Также на прием обратилась мама воспитанницы детского сада «Золотой петушок» в Усвятах. Она рассказала, что здание остро нуждается в капремонте для обеспечения безопасности и комфорта детей и воспитателей. Работы в том числе запланированы на следующем год по президентскому нацпроекту «Семья». Михаил Ведерников предложил родительскому комитету контролировать ход и качество ремонта. В завершение женщина поблагодарила главу региона за помощь в лечении ребенка.

В ходе приема поднимался вопрос о состоянии Воронцовского сельского клуба в Островском районе. В настоящее время там работают шесть творческих коллективов и отделение окружного Центра добровольчества. «Сегодня наш клуб – центр жизни для многих деревень. За 2025 год было проведено более 300 мероприятий, которые посетили порядка 4,6 тыс. человек. Только за 9 месяцев этого года – 182 мероприятия и больше трех тысяч посетителей. Для села с населением менее 500 человек – это огромная цифра. Мы ценим возможность собираться вместе, но текущие помещения уже не могут справляться с такой нагрузкой», – подчеркнула местная жительница.

Губернатор отметил высокую активность клуба. «У вас много активных людей. Посмотрел состояние второго этажа. Конечно, нужно приводить все в порядок. Эти работы обязательно выполним», – пообещал Михаил Ведерников.

Капремонт учреждения пройдет при поддержке нацпроекта «Семья».

Помимо того, в Пыталово по итогам приема появится «умная» спортивная площадка. В нее войдут футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка, а также площадки для бокса и воркаута, полоса препятствий и инклюзивные элементы. Спортивный комплекс возведут в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ряд вопросов касался дорог. Отец шестерых детей рассказал, что школьники ходят по улице Сельской в Печорскую гимназию, а состояние дороги вызывает беспокойство у родителей. Работы на участке разбили на два этапа – 2026 и 2027 годы. Сейчас специалисты ремонтируют отрезок от Пограничной до Мира. Михаил Ведерников поручил с началом сезона оперативно завершить ремонт от Мира до Юрьевской, а также оценить состояние дороги и при необходимости провести ямочный ремонт.

Еще одно обращение касалось обустройства освещения на остановке «Логуны» на трассе Толкачево – Себеж – Заситино. Конкурс на контракт проведут в начале 2027 года, а работы по установке опор и ЛЭП начнутся при благоприятной погоде.