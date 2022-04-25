139 проектов ТОС реализуют в Псковской области за счет средств областного бюджета

За счет средств областного бюджета в Псковской области реализуют 139 проектов территориальных общественных самоуправлений. На эти цели предусмотрено 27 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

22 апреля в Псковской области объявили победителей регионального конкурса проектов ТОСов. Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали 139 инициатив, которые заняли верхние строчки рейтинговой таблицы.

Как отметили в региональной администрации, победившие проекты предполагают ремонт автомобильных дорог, организацию уличного освещения и водоснабжения, благоустройство придомовых территорий, зон отдыха, парковых зон и парков, установку контейнерных площадок, а также спортивных и детских площадок.

Часть инициатив направлены на благоустройство и ремонт воинских захоронений на территории Псковской области. Они подчеркивают сохранение исторической памяти о подвиге народа и важность патриотического воспитания для населения. Ряд проектов отражают желание псковичей заниматься творчеством, спортом и искусством.

Ранее, в день местного самоуправления, губернатор Псковской области сообщил, что финансирование конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений увеличат на 13 млн рублей. Данные средства в текущем году будут разыграны в рамках второго этапа регионального конкурса.