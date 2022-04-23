До 40 млн рублей увеличили грантовый фонд конкурса ТОСов в Псковской области

Грантовый фонд регионального конкурса территориальных общественных самоуправлений увеличили до 40 млн рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в рамках еженедельного обращения к псковичам. Соответствующее видео он опубликовал 23 апреля.

Михаил Ведерников отметил, что в общей сложности на региональный конкурс территориальных общественных самоуправлений поступило 278 заявок. При этом три года назад, в 2019 году, их было подано всего 32.

«Искренне поддерживаю такую активность. Такой инструмент серьёзно помогает решать вопросы местного самоуправления», – отметил губернатор региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вместе с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым было принято решение увеличить грантовый фонд конкурса на 13 млн рублей – до 40 млн рублей. В 2019 году, по словам главы региона, фонд составлял всего 3,5 млн рублей.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что 13 млн рублей разыграют на втором этапе конкурса территориальных общественных самоуправлений, подробности о котором будут объявлены позднее.

Михаил Ведерников также сообщил, что итоги регионального конкурса ТОСов были подведены в пятницу, 22 апреля. В текущем году его выиграли 125 заявок. «Это актуальные, интересные, проработанные проекты, авторов которых я хочу искренне поздравить», – уточнил губернатор.

Глава региона также рассказал о нескольких победивших проектах, которые, по его мнению, помогут вдохновить других принять участие в будущих конкурсах ТОСов.

Так, по словам Михаила Ведерникова, в деревне Коломно Порховского района в ближайшее временя появится уличное освещение, а в деревне Жестки Великолукского района отремонтируют дорожное полотно на центральной улице.

Инициативные жители деревни Рубилово Пушкиногорского района планируют расширить в местном доме культуры выставочные площади комнаты народного быта, где разместятся новые экспозиции. Жители деревни Узкое Усвятского района, в свою очередь, благодаря поданному на конкурс проекту решат проблемы водоснабжения, оформив заявку на капитальный ремонт водопровода и артскважины.

Губернатор также поделился, что в деревне Партизанская Гдовского района в скором времени благоустроят территории памятника, который посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны военнослужащим.

«Друзья, вы все очень большие молодцы! Призываю не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в этом направлении. В частности, обратите внимание на новые инструменты инициативного бюджетирования. Будем помогать и подсказывать вам», – подытожил Михаил Ведерников.