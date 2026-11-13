В Бежаницах 16-летнего обвиняемого в кражах и угонах отправили под стражу

В Бежаницком районе суд заключил под стражу 16-летнего местного жителя. Подростка обвиняют в пяти преступлениях против собственности, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, вечером 16 июня текущего года несовершеннолетний проник в чужой дом и украл имущество. В ночь на 10 августа он угнал автомобиль. С 13 на 14 августа вместе с приятелем молодой человек совершил еще два угона машин – от многоквартирного и частного домов в поселке Бежаницы. А вечером 9 сентября он забрался в сарай в гаражном кооперативе и похитил оттуда мотоцикл.

Изначально подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, позже ее сменили на запрет определенных действий. Однако 3 ноября обвиняемый нарушил условия: выяснилось, что он повредил электронный браслет – сломал замок, потерял два винта и часть корпуса. Сам молодой человек подтвердил, что сломал устройство, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот же вечер в дежурную часть полиции поступило обращение от местной жительницы: женщина, в частности, рассказала, что возле магазина обвиняемый устроил драку.

В суде подросток и его законный представитель просили не менять меру пресечения на заключение под стражу, но суд встал на сторону следствия.

Молодой человек останется под стражей до 11 декабря 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.