Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате

Празднование Пасхи в Псковской области, которое состоится на текущих выходных, пройдет в полноценном и привычном формате. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к псковичам. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 23 апреля.

Михаил Ведерников напомнил, что полноценное и привычное проведение светлого и долгожданного праздника Пасхи в Псковской области стало возможным благодаря исключению рекомендаций не проводить массовые религиозные мероприятия из Указа губернатора «О мерах по противодействию COVID-19».

При этом глава региона призвал быть осторожными и благоразумными, соблюдая базовые меры безопасности: использовать дезинфекторы и носить маски. Он также поздравил псковичей с наступающим праздником.