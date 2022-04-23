Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате

23 апреля 2022 года, 13:40

Празднование Пасхи в Псковской области, которое состоится на текущих выходных, пройдет в полноценном и привычном формате. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к псковичам. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 23 апреля.

Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате

Фото Александра Сидоренко

Михаил Ведерников напомнил, что полноценное и привычное проведение светлого и долгожданного праздника Пасхи в Псковской области стало возможным благодаря исключению рекомендаций не проводить массовые религиозные мероприятия из Указа губернатора «О мерах по противодействию COVID-19».

При этом глава региона призвал быть осторожными и благоразумными, соблюдая базовые меры безопасности: использовать дезинфекторы и носить маски. Он также поздравил псковичей с наступающим праздником.

Читайте также
В Пскове открылась пасхальная ярмарка

«Желаю вам, чтобы все беды и невзгоды обходили стороной, и у вас всегда были физические и душевные силы на созидательный труд во благо семьи, во благо нашей Псковской области и всей нашей страны. Желаю вам помощи божьей в добрых делах, и пусть все ваши молитвы будут услышаны!» – пожелал Михаил Ведерников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

55 случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22 апреля
Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню
Псковский губернатор поздравил коллектив музея «Ледовое побоище» в Самолве с 10-летним юбилеем
До 40 млн рублей увеличили грантовый фонд конкурса ТОСов в Псковской области
Причину переноса работ по благоустройству территории Сиреневого бульвара в Пскове назвал Михаил Ведерников
Порядка 190 млн рублей направят на реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова
Талабские острова могут стать объектом культурного наследия народов России
Пенсионер погиб по вине уснувшего водителя в Усвятском районе
Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем опасны лисички

Общество
21 апреля 15:08

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток
Три в одном

Общество
20 апреля 12:01

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

Что делать с отрыжкой?

Общество / Здоровье
19 апреля 12:42

Что делать с отрыжкой?