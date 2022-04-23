Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате

Празднование Пасхи в Псковской области, которое состоится на текущих выходных, пройдет в полноценном и привычном формате. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к псковичам. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 23 апреля.
Фото Александра Сидоренко
Михаил Ведерников напомнил, что полноценное и привычное проведение светлого и долгожданного праздника Пасхи в Псковской области стало возможным благодаря исключению рекомендаций не проводить массовые религиозные мероприятия из Указа губернатора «О мерах по противодействию COVID-19».
При этом глава региона призвал быть осторожными и благоразумными, соблюдая базовые меры безопасности: использовать дезинфекторы и носить маски. Он также поздравил псковичей с наступающим праздником.
«Желаю вам, чтобы все беды и невзгоды обходили стороной, и у вас всегда были физические и душевные силы на созидательный труд во благо семьи, во благо нашей Псковской области и всей нашей страны. Желаю вам помощи божьей в добрых делах, и пусть все ваши молитвы будут услышаны!» – пожелал Михаил Ведерников.