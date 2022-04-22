В Пскове открылась пасхальная ярмарка. Торговые палатки развернулись в Детском парке.
На ярмарке представлены товары местных ремесленников. Можно купить не только изделия и сувениры ручной работы из дерева, глины, текстиля и шерсти, но и продукты питания — мед, мармелад, колбасу, рыбу, сало.
Перед открытием ярмарку посетил глава администрации Пскова Борис Елкин. Он рассказал, что торговые домики уже неоднократно использовались и хорошо себя зарекомендовали. Они стояли на новогодних праздниках на улице Пушкина, а на масленичных гуляньях — в Финском парке.