В Пскове открылась пасхальная ярмарка

По его словам, мероприятие пользуется спросом, как со стороны гостей и жителей города, так и со стороны предпринимателей и производителей. Последние продолжают подавать заявки и присылать презентации, поэтому решается вопрос о приобретение новых домиков.

В Пасху, 24 апреля, помимо ярмарки будет работать интерактивная площадка, где запланировано проведение мастер-классов и выступление народных коллективов. Кроме того, будет сооружена трехуровневая конструкция для катания яиц, чтобы было удобно и детям, и взрослым.

«Ярмарка – это хорошее подспорье для местных предпринимателей. Будем продолжать проводить ярмарки на территории города, открывать новые точки», - отметил Борис Елкин.

Отметим, что ярмарка будет работать три дня с 22 по 24 апреля. 24 апреля интерактивная программы начнется в 12.00.