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Общество

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

22 апреля 2022 года, 12:08

В Пскове открылась пасхальная ярмарка. Торговые палатки развернулись в Детском парке.

На ярмарке представлены товары местных ремесленников. Можно купить не только изделия и сувениры ручной работы из дерева, глины, текстиля и шерсти, но и продукты питания — мед, мармелад, колбасу, рыбу, сало.

Перед открытием ярмарку посетил глава администрации Пскова Борис Елкин. Он рассказал, что торговые домики уже неоднократно использовались и хорошо себя зарекомендовали. Они стояли на новогодних праздниках на улице Пушкина, а на масленичных гуляньях — в Финском парке.

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

В Пскове открылась пасхальная ярмарка

По его словам, мероприятие пользуется спросом, как со стороны гостей и жителей города, так и со стороны предпринимателей и производителей. Последние продолжают подавать заявки и присылать презентации, поэтому решается вопрос о приобретение новых домиков.

В Пасху, 24 апреля, помимо ярмарки будет работать интерактивная площадка, где запланировано проведение мастер-классов и выступление народных коллективов. Кроме того, будет сооружена трехуровневая конструкция для катания яиц, чтобы было удобно и детям, и взрослым.

«Ярмарка – это хорошее подспорье для местных предпринимателей. Будем продолжать проводить ярмарки на территории города, открывать новые точки», - отметил Борис Елкин.

Отметим, что ярмарка будет работать три дня с 22 по 24 апреля. 24 апреля интерактивная программы начнется в 12.00.

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