Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Рекомендации не проводить массовые религиозные мероприятия отменены в Псковской области

15 апреля 2022 года, 13:43

В Псковской области отменены рекомендации не проводить массовые религиозные мероприятия. Такое изменение в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При этом, подчеркнул глава региона, сохраняется запрет на проведение дискотек работу ночных клубов и кальянных. «Это принципиальная позиция Роспотребнадзора», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что тот комплекс противоковидных ограничений, который сохраняется в Псковской области, - это тот минимум, который нивелирует наиболее значимые риски. «Менять его в ближайшее время не планируется», - заключил он. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных
Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий
Центр по импортозамещению будет открыт в Псковской области
Масочный режим в общественных местах в Псковской области сохраняется
Работа общепита в Псковской области больше не ограничена по времени
81 человек заболел коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Ведерников: До новой волны коронавируса в Псковской области осталось 4-5 недель
«Биржа импортозамещения» начала работать в России
Осенью в Пскове высадят деревья на сэкономленные бюджетные средства

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Строят для людей»

Общество
15 апреля 11:15

«Строят для людей»

Жители Псковской области вновь могут выбрать объекты для благоустройства
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд