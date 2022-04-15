Рекомендации не проводить массовые религиозные мероприятия отменены в Псковской области

В Псковской области отменены рекомендации не проводить массовые религиозные мероприятия. Такое изменение в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При этом, подчеркнул глава региона, сохраняется запрет на проведение дискотек работу ночных клубов и кальянных. «Это принципиальная позиция Роспотребнадзора», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что тот комплекс противоковидных ограничений, который сохраняется в Псковской области, - это тот минимум, который нивелирует наиболее значимые риски. «Менять его в ближайшее время не планируется», - заключил он.