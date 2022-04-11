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Общество / Образование

Прибывшие в Псковскую область из ДНР дети будут учиться в школе в Невельском районе

11 апреля 2022 года, 19:25

Дети, прибывшие 11 апреля в Псковскую область в группе беженцев из Донецкой народной республики, будут учиться в школе в Невельском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Прибывшие в Псковскую область из ДНР дети будут учиться в школе в Невельском районе

Фото: ПАИ

Образовательный процесс, по её словам, будет вестись в школе в деревне Опухлики Невельского района, которая находится недалеко от санатория «Голубые озера», где разместились прибывшие в Псковскую область из ДНР беженцы.

«Особое внимание оказывается школьникам и дошкольникам. Мы организовали и работу по предоставлению образовательных услуг. Рядом в Опухликах есть школа, прямо на базе санатория будет открыта детсадовская группа», – отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор Псковской области также сообщила, что среди прибывших в регион беженцев есть несколько выпускников, заявивших о своей желание поступать в российские вузы.

11 апреля в Псков приехала первая организованная группа беженцев из Донецкой народной республики. В санатории «Голубые озера» в Невельском районе разместили 391 беженца, в том числе 66 детей.

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