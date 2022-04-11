Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

11 апреля 2022 года, 08:15

Утром 11 апреля в Псков в составе первой организованной группы беженцев с Украины прибыли более 400 человек. Об этом сообщает Псковское агентство информации. 

Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

Фото: ПАИ
Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

Фото: ПАИ

Вынужденные переселенцы приехали на железнодорожный вокзал города Пскова на поезде, большинство из них – женщины и дети. 

Многие прибыли целыми семьями, взяв с собой в том числе домашних животных. У некоторых на Украине ещё остались родственники.

На вокзале беженцев встретила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Помимо этого, на месте прибытия состава дежурили сотрудники полиции, МЧС, спасатели, медики и волонтёры. Также там находился всероссийский студенческий корпус спасателей. 

Беженцев распределили на небольшие группы, после чего отправили в автобусы, на которых их отвезут в специально подготовленные пункты временного размещения.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля
Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения
Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы
Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим
Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка
Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
45 пьяных водителей задержали в Псковской области с 4 по 10 апреля
Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям
В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

Общество
7 апреля 10:35

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда