Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

Вынужденные переселенцы приехали на железнодорожный вокзал города Пскова на поезде, большинство из них – женщины и дети.

Многие прибыли целыми семьями, взяв с собой в том числе домашних животных. У некоторых на Украине ещё остались родственники.

На вокзале беженцев встретила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Помимо этого, на месте прибытия состава дежурили сотрудники полиции, МЧС, спасатели, медики и волонтёры. Также там находился всероссийский студенческий корпус спасателей.

Беженцев распределили на небольшие группы, после чего отправили в автобусы, на которых их отвезут в специально подготовленные пункты временного размещения.