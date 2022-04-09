Павильоны для ярмарок выходного дня в Пскове закажут у местных производителей

Павильоны для ярмарок выходного дня в Пскове закажут у местных деревообрабатывающих предприятий. Об этом в ходе еженедельного видеообращения к псковичам 9 апреля заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, пилотный проект по организации ярмарок позволит поддержать не только псковских производителей, фермеров, и просто бабушек и дедушек, выращивающих свою продукцию, но и областные деревообрабатывающие предприятия.

В частности, губернатор региона отметил, что павильоны, которые будут использоваться для ярмарок выходного дня, будут заказаны только у псковских производителей.

«Обкатаем проект в Пскове, посмотрим на обратную связь, а затем будем масштабировать эту практику на другие муниципалитеты», – подчеркнул Михаил Ведерников.