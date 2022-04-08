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Общество

Ярмарки выходного для с бесплатным участием для местных производителей откроют в Пскове

8 апреля 2022 года, 13:38

Пилотный проект по организации ярмарок выходного дня с бесплатным участием для местных производителей запустят в Пскове. Об губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона пояснил, что ярмарки будут организованы по модели новогодней — с тематическим оформлением павильонов и музыкальным сопровождением.

«Конкретные параметры мы пока ещё прорабатываем, но в дальнейшем аналогичные ярмарки планируем запустить и в крупнейших муниципалитетах», - отметил губернатор. Он поручил руководителям районов продумать места для размещения таких торговых площадок, чтобы они были удобны для покупателей.

Подобная мера, сказал глава региона, позволит поддержать фермеров, производителей и тех, кто просто выращивает свою продукцию, а также даст возможность жителям региона покупать хорошие продукты по более низким ценам.

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