Ярмарки выходного для с бесплатным участием для местных производителей откроют в Пскове

Пилотный проект по организации ярмарок выходного дня с бесплатным участием для местных производителей запустят в Пскове. Об губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона пояснил, что ярмарки будут организованы по модели новогодней — с тематическим оформлением павильонов и музыкальным сопровождением.

«Конкретные параметры мы пока ещё прорабатываем, но в дальнейшем аналогичные ярмарки планируем запустить и в крупнейших муниципалитетах», - отметил губернатор. Он поручил руководителям районов продумать места для размещения таких торговых площадок, чтобы они были удобны для покупателей.

Подобная мера, сказал глава региона, позволит поддержать фермеров, производителей и тех, кто просто выращивает свою продукцию, а также даст возможность жителям региона покупать хорошие продукты по более низким ценам.