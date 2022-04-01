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Общество

Общепит и апартаменты появятся в доме Седельщикова в Пскове

1 апреля 2022 года, 16:20

В Пскове в доме Седельщикова появятся общепит и апартаменты. Об этом «Псковской правде» сообщил собственник здания Димитрий Плященко.

По его словам, в скором времени в доме Седельщикова, где планируют открыть апартаменты и общепит, начнутся строительные работы, в ходе которых будет вестись процесс чистки и консервирования здания. Далее будет оборудована временная кровля. После этого начнется разработка непосредственно самого проекта реконструкции и приспособления.

Владелец подчеркнул, что на ввод в строй дома Седельщикова, по условиям контракта, у них есть пять лет. «Все зависит от инвестиций: сегодня, конечно, сложно что-то говорить о глобальных планах», – уточнил он.

Димитрий Плященко также сообщил, что в настоящее время у него «на повестке дня» двухэтажный купеческий разрушенный Дом Светланова, расположенный в Пскове на улице Леона Поземского, 38, которым он вплотную займется, когда завершаться ремонтные работы на улице Леона Поземского.

«Это будет вспомогательное здание для ресторации: с погребом для хранения продуктов, кабинетами для административного персонала, цехом заготовок, раздевалками и душевыми для сотрудников», – прокомментировал владелец пивоварни.

Подробнее о том, чем псковский предприниматель Димитрий Плященко планирует привлекать на пивоварню туристов и байкеров, и в какой стадии сейчас его девелоперские проекты в Пскове, читайте в нашем материале «Культура пива».

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