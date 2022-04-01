Опубликован график выездных бесплатных вакцинаций против бешенства домашних животных в Пскове. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ранее в Пскове ввели карантин по бешенству на территории эпизоотического очага по адресу улица Байкова, дом №10, а также на прилегающей территории.

В связи с этим специалисты госветслужбы вместе с псковскими управляющими компаниями организуют выездные вакцинации домашних животных против бешенства. График проведения вакцинации: 8 апреля – улица Бастионная, 27, с 15:00 до 17:00; 11 апреля – Рижский проспект, 54, с 15:00 до 17:00; 12 апреля – улица Алёхина, 6, с 15:00 до 17:00; 14 апреля – улица Красноармейская, 20А, с 15:00 до 17:00.

В деревне Борисовичи Псковского района вакцинация пройдет 5 апреля на улице Михайловской, дом 1, корпус 3, рядом с восьмым подъездом.

При необходимости во время проведения мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории неблагополучного пункта будут организованы дополнительные выездные вакцинации, добавили в комитете по ветеринарии Псковской области.