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Происшествия

Покусал хозяйку и умер: на территории Пскова введен карантин по бешенству

23 марта 2022 года, 20:07

На территории Пскова ввели карантин по бешенству, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В декабре 2021 года хозяйку квартиры дома №10 на улице Байкова подобрала в подъезде кота. Она планировала выходить животное у себя, но лечение ему не помогало. Появилось предположение, что кот умирает от старости.

Однако в результате кот покусал хозяйку и спустя время погиб. Женщина проверилась на бешенство, и факт заражения подтвердился. Хозяйка кота проходит курс вакцинации против бешенства и наблюдается у врачей.

Карантин ввели в квартире дома №10 на улице Байкова, а также на прилегающей территории на расстоянии 650 метров, куда относятся деревня Борисовичи, улица Западная, сквер Ветеранов, до дома №4 по улице Печорской и до дома №64 по улице Рокоссовского.

По утвержденному плану мероприятий на неблагополучной территории все домашние животные должны быть привиты от бешенства.

В деревне Борисовичи ветеринары устроят подворовый обход частного сектора. Жильцов многоквартирных домов Пскова пригласят на вакцианцию животных по договорённости с управляющими компаниями.

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