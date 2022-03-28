Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля

В Пскове с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы школ города. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, заявления от родителей будущих первоклассников, которые проживают на закрепленной за школой территории, будут принимать до 30 июня. При наличии свободных мест в образовательном учреждении заявления «не по месту жительства» можно будет подать до 6 июля.

Борис Елкин также уточнил, что дети, у которых в этом учреждении обучаются сестры и братья, имеют право преимущественного приема в школы города. Изменения в порядок приема вступили в силу с 1 марта текущего года.

«Информацию о графике приема заявлений, наличии свободных мест, а также перечень необходимых для зачисления в первый класс документов можно найти на сайтах школ города», – отметил Борис Елкин.

В прошедшем 2021 году в Пскове в первый класс пошли 3 тыс. 106 учеников. В текущем году в городские школы пойдут примерно на 200 первоклассников больше.