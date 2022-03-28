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Общество / Образование

Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля

28 марта 2022 года, 15:27

В Пскове с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы школ города. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Прием заявлений в первые классы школ Пскова стартует с 1 апреля

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

По его словам, заявления от родителей будущих первоклассников, которые проживают на закрепленной за школой территории, будут принимать до 30 июня. При наличии свободных мест в образовательном учреждении заявления «не по месту жительства» можно будет подать до 6 июля.

Борис Елкин также уточнил, что дети, у которых в этом учреждении обучаются сестры и братья, имеют право преимущественного приема в школы города. Изменения в порядок приема вступили в силу с 1 марта текущего года.

«Информацию о графике приема заявлений, наличии свободных мест, а также перечень необходимых для зачисления в первый класс документов можно найти на сайтах школ города», – отметил Борис Елкин.

В прошедшем 2021 году в Пскове в первый класс пошли 3 тыс. 106 учеников. В текущем году в городские школы пойдут примерно на 200 первоклассников больше.

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