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Общество / Образование

Больше первоклассников ожидается в псковских школах в 2022 году

9 марта 2022 года, 13:53

В 2022 году в псковских школах ожидается больше первоклассников. Об этом сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 марта начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.

Больше первоклассников ожидается в псковских школах в 2022 году

Фото Андрея Степанова

Согласно предварительным данным, в псковские школы в 2022 году пойдут на 200 первоклассников больше, чем в прошлом. Анна Кузыченко отметила, что в текущем году в первый класс пошли 3 тыс. 106 детей.

«Мы видим, что у нас потенциально будет увеличение ещё на 200 детей в этом году. Говорить, что станет проще, легче, нет оснований, будем искать возможности», – подчеркнула она.

Увеличение количества первоклассников, по словам начальника управления образования городской администрации, приведет ко второй смене.

«В любой момент вынуждены будем перевести во вторую смену, чтобы освободить кабинеты для детей. При этом отмечу, что во вторую смену не могут обучаться 1, 5, 9 и 11 классы, остальные могут», – отметила Анна Кузыченко.

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