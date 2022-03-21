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Общество

60 тонн гуманитарной помощи собрали в Пскове на прошлой неделе

21 марта 2022 года, 11:22

За прошедшую неделю псковский оперативный волонтерский штаб акции «Мы вместе» собрал для беженцев с Донбасса 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» 21 марта.

60 тонн гуманитарной помощи собрали в Пскове на прошлой неделе

Фото Арсения Тимашова

Она подчеркнула, что продукты питания и вещи первой необходимости в волонтерский штаб приносили не только молодые, но и пожилые люди. «Михаил Юрьевич [Ведерников – губернатор Псковской области] показал своим личным примером – так же принес товары первой необходимости», – отметила Наталья Скачкова.

Руководитель Управления общественных проектов также сообщила, что жители Донецкой и Луганской народной республик выстраиваются за товарами первой необходимости в полутора километровые очереди. «Здорово, что мы имеем к этому причастность», – заявила Наталья Скачкова.

Первая партия гуманитарной помощи из Псковской области была отправлена в Ростовскую область 2 марта. В общей сложности псковичи отправили порядка 20 тонн продуктов и вещей первой необходимости для беженцев с Донбасса. Отгрузка второй партии гумпомощи стартовала в Псковской области на прошлой неделе.

На данный момент пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик продолжают работать во всех муниципальных образованиях Псковской области. В сборе продуктов и товаров первой необходимости задействованы порядка 200 волонтеров. 

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