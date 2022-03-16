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Общество

Около 35 тонн гуманитарной помощи направят из Псковской области беженцам с Донбасса и Украины

16 марта 2022 года, 17:46

Очередная партия гуманитарной помощи для беженцев с Украины и Донбасса готовится к отправке в Псковской области. В настоящее время собрано уже порядка 35 тонн, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Около 35 тонн гуманитарной помощи направят из Псковской области беженцам с Донбасса и Украины

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вещи, продукты и другие товары первой необходимости для беженцев с Донбасса и Украины собирают волонтеры областного штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и представители регионального отделения партии «Единая Россия».

Вынужденным переселенцам в настоящее время помогают граждане, предприниматели и коллективы Псковской области. К акции также присоединились и региональные образовательные учреждения. «Руководство некоторых школ и родительские комитеты выразили желание помочь гражданам, попавшим в сложное положение. На базе этих организаций были открыты дополнительные официальные пункты сбора», – сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

Из региона грузовики с гуманитарной помощью будут направлены в Санкт-Петербург. Далее в составе организационной колонны они последуют в регионы России, в которых находятся наибольшее количество эвакуированных граждан.

2 марта из Псковской области была отправлена первая партия гуманитарной помощи. 20 тонн продуктов и вещей для беженцев с Донбасса были направлены из региона в Ростовскую область.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Псковской области продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных граждан Донецкой и Луганской республик. Они открыты на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе». В сборе продуктов и товаров первой необходимости задействованы около 200 волонтеров. К благотворительному сбору уже присоединился губернатор региона Михаил Ведерников. Он передал детские товары для вынужденных переселенцев из Донбасса.

В региональной администрации также подчеркнули, что часть гуманитарной помощи, которая поступает в пункты сбора, передается самостоятельно прибывшим в Псковскую область жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, которые разместились у знакомых и родственников. На территории региона на данный момент размещено 27 человек, из которых 11 – дети.

«Они регулярно получают продуктовые, универсальные и канцелярские наборы. Кроме того, еженедельно мы обзваниваем этих людей и уточняем у них, в какой помощи они нуждаются», – подчеркнула Алеся Михачева.

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