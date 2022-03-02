Порядка 20 тонн гуманитарной помощи отправили псковичи в Ростовскую область

Жители Псковской области отправили в Ростовскую область первую партию гуманитарной помощи весом порядка 20 тонн. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Продукты питания и вещи были собраны для эвакуированных из Донбасса неравнодушными псковичами, коллективами предприятий и предпринимателей, общественниками, а также волонтёра и активистами партии «Единая Россия».

Псковская область направила воду, постельные принадлежности, нескоропортящиеся продукты питания, вещи для детей, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и игрушки.

«Хочу выразить огромную благодарность за добросердечность всем жителям Псковской области, которые откликнулись на призыв и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома», – подчеркнул секретарь псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

В настоящее время пункты гуманитарной помощи беженцам с Донбасса продолжают работать во всех 26 местных отделениях партии «Единая Россия», а также во всех муниципальных образованиях Псковской области на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе».

«Поток желающих помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, не прекращается. Волонтеры в ежедневном режиме занимаются сортировкой вещей и подготовкой их к транспортировке», – отметил Александр Козловский.