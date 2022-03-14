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Общество / Образование

Искусственный интеллект будет проверять ЕГЭ по информатике в Псковской области

14 марта 2022 года, 10:35

Проверять ЕГЭ по информатике в Псковской области будет искусственный интеллект. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» 14 марта.

Искусственный интеллект будет проверять ЕГЭ по информатике в Псковской области

Фото: Михаил Глущенко

Он также поделился, что на данный момент ведется активная подготовка к ЕГЭ, в результате проверки технической части сбоев зафиксировано не было. Помимо этого, учащиеся школ тренируются в сдаче экзамена, чтобы понимать на практике, что такое ЕГЭ.

В 2022 году ЕГЭ в Псковской области планируют сдавать около 2 тыс. 700 одиннадцатиклассников. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что досрочное проведение ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, в то время как основной этап проведут с 26 мая по 2 июля. Также, глава региона напомнил, что с 5 по 20 сентября пройдет дополнительный этап.

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