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Общество / Образование

34 пункта развернут в Псковской области для проведения ЕГЭ

11 марта 2022 года, 08:35

Для проведения Единого государственного экзамена в Псковской области на базе образовательных учреждений развернут 34 пункта, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

34 пункта развернут в Псковской области для проведения ЕГЭ

Фото Дарьи Хватковой

Подготовку региональной системы образования к проведению ЕГЭ Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

В текущем году в регионе Единый государственный экзамен планируют сдавать порядка 2 тыс. 700 учащихся 11-ых классов. Для них в Псковской области развернут 34 пункта проведения экзамена.

Как отметил Михаил Ведерников, в образовательных учреждениях региона в настоящее время уже ведется подготовка к досрочному проведению ЕГЭ. Данный этап будет проходить с 21 марта по 18 апреля. 

«Основной этап будет организован с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября», – напомнил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников также сообщил, что 10 марта в регионе перед досрочным этапом ЕГЭ прошло всероссийское тестирование систем видеонаблюдения. Кроме того, Псковская область ранее приняла участие в первой всероссийской тренировке для проверки готовности специалистов и техники.

«Поручил обеспечить необходимый уровень подготовки пунктов проведения экзамена к ЕГЭ и держать на контроле проведение итогового тестирования», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

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