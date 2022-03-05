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Общество

25 вышек мобильной связи установят в Псковской области в 2022 году

5 марта 2022 года, 15:40

В 2022 году в Псковской области установят еще 25 вышек мобильной связи. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ход установки вышек мобильной связи глава Псковской области обсудил с и. о. начальника Управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым.

25 вышек мобильной связи установят в Псковской области в 2022 году

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

В настоящее время в регионе строительные работы полностью завершены на всех 48 базовых станциях. Вышки, в том числе, были подключены и в деревне Вейно Гдовского района, где ранее неизвестными злоумышленниками были украдены её части. «К сожалению, их пока не нашли», – поделился Михаил Ведерников.

Вышки мобильной связи также работают в деревне Аксёново Бежаницкого района и в посёлке Ремда Гдовского района. До конца недели вышку подключат в Замошье Стругокрасненского района, на следующей неделе работы завершат в Бандино Великолукского района.

«Во всех этих поселках появится устойчивая мобильная связь. Финальные работы по госконтракту также планируется завершить на 2 месяца раньше срока, во второй половине апреля (вместо июня)», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что в текущем году в Псковской области планируется установка еще 25 вышек мобильной связи. 18 базовых станций установят в посёлках с населением от 100 до 500 человек в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». На данный момент список деревень формируется. Еще семь вышек установят за счет областного бюджета. По словам Михаила Ведерникова, госконтракт уже заключен.

Кроме того, одна из станция появится в деревне Кицково Себежского района. «С жалобами на плохую связь ко мне на личный приём граждан обращалась жительница из этой деревни. Планируем запустить станцию летом, она обеспечит устойчивое покрытие сигналом до 8 км», – сообщил Михаил Ведерников. 

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