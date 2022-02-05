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Происшествия / Преступление

Воры лишили жителей гдовской деревни хорошей мобильной связи

5 февраля 2022 года, 14:26

В деревне Вейно Гдовского района неизвестные украли 72 трубы, предназначавшиеся для телефонной вышки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Воры лишили жителей гдовской деревни хорошей мобильной связи

Глава региона напомнил, что деревня Вейно попала в зону особого внимания в прошлом году после встречи жителей с заместителем главы Гдовского района, который не смог адекватно ни на один вопрос деревенского схода. Общественный помощник губернатора Ольга Галахова выехала на место и детально разобрала обращения жителей, а также помогла решить отдельные вопросы.

Люди жаловались на плохую связь. Благодаря федеральной помощи у региона есть возможность решить этот вопрос. В конце 2021 года у деревни началась установка телефонной вышки.

В деревне возле магазина уже выгрузили 50-метровую мачту сложной конструкции, включающей металлические пятиметровые трубы. Однако все 72 трубы, которые, по словам Михаила Ведерникова, составляли три десятиметровых пролёта общим весом около 2,5 тонн, украли, чтобы сдать на металлолом.

«Не знаю, кому так захотелось испортить жизнь в Вейно. Поиск злоумышленников ещё продолжается, и я рассчитываю, что результаты не заставят себя долго ждать. Очень надеюсь, что это окажутся не жители деревни», – сказал губернатор и добавил, что подрядчик уже заказал новые детали, но случившееся отрицательно скажется на сроках установки мачты.  

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Комментарии

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Бабулечка
15:13 05.02.2022

В городе этих вышек наставили через пятьсот метров для непонятных пока целей. Объяснения были неубедительны. Кто-то что-то не договаривает. А иначе зачем этими вышками нарушать спокойствие граждан, и панорамный вид городов и посёлков.

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