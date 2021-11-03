До конца года в Псковской области установят почти 50 базовых станций мобильной связи

До конца года в населенных пунктах Псковской области с населением от 20 до 100 человек установят 48 базовых станций мобильной связи. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Предоставление услуг мобильной связи и мобильного интернета более 10 тыс. жителям уже в этом году стало возможным благодаря поддержке председателя Правительства РФ Михаила Мишустина реализации проекта по развитию услуг связи. В рамках нее Псковская область получила поддержку в размере 200 млн рублей.

На данный момент госконтракты на установку 48 базовых станций в деревнях с населением от 20 до 100 человек уже заключены с операторами связи «Мегафон» и МТС. Базовые станции начнут работать до конца 2021 года.

Благодаря каждой из станций беспроводным широкополосным доступом в сеть интернет будут обеспечены не только жители этих деревень, но и все населенные пункты в радиусе 4 км. Голосовая устойчивая связь будет обеспечена в радиусе до 7 км.

Базовые станции мобильной связи будут установлены:

- Бежаницкий район: деревни Аксеново, Аполье, Бардово, Красное Иваньково, Паства, Ублиска;

- Великолукский район: Бандино, Унино, Дерганово;

- Гдовский район: Журавлев Конец, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда;

- Локнянский район: Юхово;

- Дновский район: Выскодь, Зарабочье, Михайлов Погост;

- Красногородский район: Влесно, Платишино, Кресты;

- Локнянский район: Миритиницы;

- Невельский район: Козлово, Красный Поселок, Крупевицы, Барканово, Рыкалево;

- Новоржевский район: Дорожкино;

- Куньинский район: Ямище;

- Новосокольнический район: Островки;

- Опочецкиий район: Барсаново;

- Островский район: Ларино;

- Палкинский район: Васильево;

- Печорский район: Дуравино;

- Стругокрасненский район: Творожково, Замошье, Катежно, Палицы;

- Порховский район: Пески Бороздины;

- Плюсский район: Лосицы;

- Порховский район: Молочище, Нестрино, Подоклинье, Шмойлово;

- Пустошкинский район: Шуменец;

- Пушкиногорский район: Бирюли;

- Пыталовский район: Мирный;

- Усвятский район: Лобани.

Также в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до конца этого года в Псковской области установят 12 вышек мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых на данный момент полностью отсутствует связь.