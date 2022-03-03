В Псковской области запустили две телефонные вышки

Вышки мобильной связи заработали в поселке Ремда Гдовского района и в деревне Вейно, где ранее были украдены части вышки.

«Теперь дорога на Самолву обеспечена связью», – отметил и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

В 2021 году благодаря поддержке Правительства России в населенных пунктах Псковской области с населением от 20 до 100 человек было установлено 48 базовых станций. Кроме того, 12 вышек появились в регионе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Еще одну вышку мобильной связи в деревне Поляне Пушкиногорского района установили за счет областного бюджета.