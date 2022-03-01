Не можем оставить Псков на следующий год без открытого моста – Борис Елкин о реконструкции Троицкого моста

На следующий год Псков не останется без открытого Троицкого моста. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на брифинг главы городской администрации Бориса Елкина с журналистами 1 марта.

Он отметил, что вероятнее всего стоимость материалов для ремонта моста в скором времени может измениться. Однако основные партии материалов уже закуплены и на данный момент находятся на стадии транспортировки. «Не можем оставить Псков на следующий год без открытого моста, в этом году должны мост открыть», – подчеркнул Борис Елкин.

Кроме того, по словам главы администрации Пскова, на территории Троицкого моста, как в случае с ремонтом улицы Леона Поземского, также предусмотрены археологические исследования, однако проведение новых раскопок не планируется.

«Недавно в СМИ была информация, что нашли своды старого здания, в ближайшее время все засыпят, ничего серьезного и никаких проблем не предвидим. Будем в локальном режиме решать проблемы», – заявил Борис Елкин.

Глава городской администрации сообщил, что в рамках реконструкции старые чугунные ограждения на Троицком мосту не тронут. В планах у подрядчика восстановление утраченных элементов. Также в ходе ремонта на мосту появятся две архитектурные подсветки: повседневная и праздничная. «Это центр города, поэтому должно быть красиво», – отметил он.

Борис Елкин также заявил, что форма Троицкого моста после ремонтных работ останется прежней, при этом его полотно и основание подвергнутся серьезной реконструкции. Кроме того, для подъема маломобильных граждан на мост планируется устройство лифта. О месте его оборудования станет известно позднее.

С 1 марта Троицкий мост в Пскове закрылся на реконструкции. В связи с этим на данном участке ограничено движение как транспортных средств, так и пешеходов. По этой причине на время проведения ремонтных работ изменились маршруты городского и пригородного автобусного транспорта.