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Общество

Борис Елкин: В 2022 году автовокзал переедет на железнодорожный вокзал в Пскове

26 февраля 2022 года, 10:18

В 2022 году планируется переезд городского автовокзала на железнодорожный вокзал в Пскове. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Борис Елкин: В 2022 году автовокзал переедет на железнодорожный вокзал в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Он напомнил, что в текущем году на привокзальной площади в Пскове ожидается проведение большой реконструкции. «Для удобства псковичей и гостей города принято решение объединить в одном месте железнодорожный, городской и пригородный транспорт», – отметил глава городской администрации.

Борис Елкин сообщил, что автовокзал планируют разместить в свободных помещениях бывшего ресторана в правом крыле здания железнодорожного вокзала. Там оборудуют комфортный зал ожидания, кассы и выход пассажиров на перрон для пригородных автобусов, который разместится в правой части привокзальной площади.

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На территорию автовокзала же будет перемещено место межрейсовой стоянки городского общественного транспорта. «Пассажиры будут выходить из автобусов на улице Вокзальной, у железнодорожного музея. Специально для этого планируем продлить автобусную остановку», – подчеркнул Борис Елкин.

Борис Елкин: В 2022 году автовокзал переедет на железнодорожный вокзал в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Кроме того, глава городской администрации сообщил о том, что на привокзальной площади запретят парковку личного транспорта. При этом большое парковочное пространство будет организовано за автобусной остановкой. Вопрос передачи данной территории муниципалитету, по словам Бориса Елкина, в настоящее время прорабатывается с «Почтой России».

«Для удобства выезда с Привокзальной площади автобусов и для безопасности пешеходов предстоит также установить светофор на пешеходном переходе через улицу Вокзальную (ближе к улице Бастионной)», – отметил глава администрации Пскова.

Борис Елкин также подчеркнул, что в скором времени будет разработан проект реконструкции привокзальной площади в Пскове, который позволит реализовать все имеющиеся большие планы.

«Быстро сделать не получится. Но со временем Привокзальная площадь в Пскове приобретет достойный внешний вид и удобный функционал», – подытожил глава городской администрации.

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