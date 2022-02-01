Масштабная реконструкция привокзальной площади планируется в Пскове

В Пскове планируется масштабная реконструкция привокзальной площади. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

«У нас есть планы по реорганизации вокзальной площади», – отметил Елкин и добавил, что площадь большая, а движение организовано на ней плохо. Глава администрации Пскова отметил, что есть вопрос по размещению на вокзале нестационарных торговых объектов. Также есть планы по обустройству рядом большой бесплатной парковки.

«Кусок территории принадлежит городу, часть — почте России. Но ведём переговоры, чтобы сделать территорию ещё больше для парковки и убрать легковые машины с площади», – поделился Борис Елкин и добавил, что площадь тогда оставят для автобусов. Также он считает, что можно сделать транспортный хаб, чтобы оттуда отправлялись и междугородние автобусы.

Особое внимание Борис Елкин обратил на состояние дорожного покрытия, в частности в районе нестационарных торговых объектов, где останавливается автобус. По мнению главы городской администрации, такие места надо усилить, на это есть материалы, а также опыт других регионов.

«Вокзал является частично отстойником городских автобусов и там не совсем по правилам организована высадка пассажиров», – рассказал Борис Елкин и добавил, что есть предложение от РЖД — переместить автовокзал на железнодорожный вокзал. «Но территорию автовокзала тоже нужна — автобусы должны отстояться после рейса», – уточнил он.

Реализация проекта планируется совместно с областью. По словам Бориса Елкина необходимость в нестационарных торговых объектах есть, но возможно найдутся инвесторы, которые построят стационарные торговые объекты, чтобы была возможность купить некоторые вещи рядом с вокзалом, но «сделать это прилично»

«На этот год надеюсь, что удастся разработать проектно-сметную документацию в этом году», – подытожил Борис Елкин.