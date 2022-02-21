Станислав Стармолотов: Автовокзал в Пскове недостаточно загружен

Автовокзал в Пскове несет потери по рентабельности из-за недостаточной загруженности. Об этом 21 февраля в эфире ГТРК «Псков» сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

По его словам, низкая загруженность автовокзала выступает одной из причин его планируемого объединения с привокзальной площадью у железнодорожного вокзала. В настоящее время данный вопрос находится в проработке. Территорию нынешнего автовокзала планируют оборудовать под место для отстоя городских автобусов.

Станислав Стармолотов также уточнил, что нахождение двух вокзалов в одном месте позволит улучшить логистику для пассажиров. В частности, прибывшие на поезде в Псков тут же смогут приобрести билет на автобус и продолжить свою поездку.

Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин заявил о планируемой масштабной реконструкции привокзальной площади. В частности, она может стать транспортным хабом, откуда будут отправляться и междугородние автобусы. Кроме того, по словам Бориса Елкина, также планируется обустройство рядом с привокзальной площадью большой бесплатной парковки.