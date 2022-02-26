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Общество

Реконструкция четырех приграничных школ в Псковской области начнется в 2022 году

26 февраля 2022 года, 11:40

В 2022 году стартует реконструкция четырех школ и четырех больниц, находящихся на границе Псковской области. Об этом 26 февраля в рамках еженедельного видеообращения к псковичам сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Реконструкция четырех приграничных школ в Псковской области начнется в 2022 году

Фото Андрея Степанова

По словам Михаила Ведерникова, данная тема была рассмотрена на совещании по вопросу модернизации социальной инфраструктуры Псковской области.

Так, губернатор региона отметил, что на приведение в порядок приграничных территорий область получила поддержку президента России Владимира Путина и Правительства Российской Федерации.

Михаил Ведерников также напомнил, что в 2021 году Псковской области были выделены средства на разработку проектно-сметной документации проведения работ в четырех больницах и четырех школах в Гдовском, Островском, Печорском, Пыталовском и Себежском районах. В текущем году регион уже планирует перейти к реконструкции данных приграничных социальных объектов.

Губернатор Псковской области также сообщил о том, что на приведение в порядок приграничных территорий и модернизацию сферы образования региону будет выделено свыше 2,2 млрд рублей. На эти средства планируют отремонтировать более 40 объектов социальной сферы.

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