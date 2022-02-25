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Общество / Образование

Более 2,2 млрд рублей получила Псковская область на ремонт школ и больниц

25 февраля 2022 года, 15:18

Псковская область получила более 2,2 млрд рублей на ремонт школ и больниц по линии национальных проектов в том году. Речь идёт о ремонте 33 школ, а также модернизации учебных и медицинских заведений в четырёх приграничных районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ход подготовки к предстоящим работам проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который провёл совещание с профильными специалистами. Он подчеркнул, что масштаб работ будет беспрецедентным и на регионе лежит колоссальная ответственность. «Привести в порядок более 40 социально значимых объектов в дополнение ко всей плановой работе — серьезный вызов. С другой стороны это и уникальный шанс в достаточно сжатые сроки решить целый комплекс проблем в социальной сфере Псковской области. В этой связи крайне важно контролировать каждый наш шаг, своевременно и предметно разбирать все появляющиеся сложности», — заявил губернатор.

Участники совещания обсудили реализацию каждого проекта, а главы районов проинформировали о проделанной подготовительной работе. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость наладить четкое межведомственное взаимодействие и строго соблюдать общие «дорожные карты», но при этом применять к каждому объекту индивидуальный подход.

Михаил Ведерников подчеркнул, что конкурсные процедуры должны быть подготовлены качественно и проведены оперативно. Он поручил вице-губернатору Василию Осипову и руководству Управления капитального строительства Псковской области оказать максимальное содействие районам в доработке документации, чтобы конкурсы по всем объектам капремонта были объявлены в установленный срок.

Кроме того, глава региона поставил задачу сформировать паспорт каждого объекта, в котором будут указаны все риски и сроки выполнения работ.

В рамках регионального проекта «Современная школа» будет возведена пристройка проведена к Кузнецовской средней образовательной школе в Себежском районе, модернизирована Печорская лингвистическая гимназия, открыта школа с дошкольным отделением в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, построено новое школьное здание в деревне Линово Пыталовского.

Кроме того, запланирована реконструкция больниц Пыталовского, Себежского, Гдовского и Печорского районов. Сейчас идут проектные работы. В этом году на первый этап строительно-монтажных работ в учреждениях здравоохранения направят порядка 200 млн рублей.

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