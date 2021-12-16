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Общество / Здоровье

В четырех приграничных районах Псковской области стартовало проектирование реконструкции медучреждений

16 декабря 2021 года, 19:28

В Псковской области началось проектировании реконструкции медицинских учреждений в четырех приграничных районах. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

В четырех приграничных районах Псковской области стартовало проектирование реконструкции медучреждений

По его словам, прорывным годом для Псковской области стал 2020 год. Именно тогда было принято решение о строительстве в регионе трех корпусов инфекционной больницы.

«Я часто думаю, что было бы, если не было бы этих корпусов. И жители часто поднимали вопрос о состоянии инфекционной больницы. Ситуация была бы гораздо хуже. И сейчас у нас есть возможность встречать эти коронавирусные волны и давать им отпор», – отметил Михаил Ведерников и поблагодарил за оказанное содействие в строительстве медучреждения Министерство обороны РФ и президента РФ.

Также глава региона подчеркнул, что в этом году в рамках исполнения поручения Владимира Путина идет проектирование реконструкции четырех медицинских учреждений в четырех приграничных районах Псковской области. Планируемая дата готовности проектно-сметной документации – февраль 2022 года, сдача выполненных работ – 2022-2023 год.

«В прошлом году мы очень взвешенно подошли к формированию программы реформирования первичного здравоохранения. Я напомню, что почти 500 млн рублей ежегодно мы по ней будем получать. В этом году уже удалось провести ремонты разного уровня в медучреждениях на сумму 150 млн рублей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что до конца текущего года планируется закупка 200 единиц медицинского оборудования. В их числе три томографа, каждый из которых стоит по 60 млн рублей. Благодаря президентской поддержке обращения от региона на эти цели дополнительно выделили 1,5 млрд рублей.

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