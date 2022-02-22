В Пскове на период реконструкции Троицкого моста оборудуют временные автобусные остановки

Временные автобусные остановки оборудуют в Пскове на период реконструкции Троицкого (Советского) моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, временная остановка для автобуса №1 появится на улице Кузнецкой у Летнего сада. На городском маршруте №11, который на период реконструкции Троицкого моста будет следовать по улице Карла Маркса, организуют две остановки – перед церковью Покрова на Торгу (улица Некрасова, 33) и напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1).

Автобус №124 «Неелово – Ваулино» на время ремонта Советского моста будут следовать через мост Александра Невского. Временную остановку на данном маршруте оборудуют у дома №77б по улице Юбилейной.