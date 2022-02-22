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Общество

В Пскове на период реконструкции Троицкого моста оборудуют временные автобусные остановки

22 февраля 2022 года, 12:21

Временные автобусные остановки оборудуют в Пскове на период реконструкции Троицкого (Советского) моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пскове на период реконструкции Троицкого моста оборудуют временные автобусные остановки

Фото Андрея Степанова

Так, временная остановка для автобуса №1 появится на улице Кузнецкой у Летнего сада. На городском маршруте №11, который на период реконструкции Троицкого моста будет следовать по улице Карла Маркса, организуют две остановки – перед церковью Покрова на Торгу (улица Некрасова, 33) и напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1).

Автобус №124 «Неелово – Ваулино» на время ремонта Советского моста будут следовать через мост Александра Невского. Временную остановку на данном маршруте оборудуют у дома №77б по улице Юбилейной.

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Как отметили в пресс-службе, глава администрации Пскова Борис Елкин поручил организовать временные автобусные остановки управлению городского хозяйства.

Движение на Троицком (Советском) мосту перекроют с 1 марта по 30 декабря. Для проезда на Запсковье городская администрация рекомендует автомобилистам использовать мост имени Александра Невского и Кузнецкий мост. Кроме того, жители города могут также воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

Реконструкция Троицкого моста будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Она стала возможной благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

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