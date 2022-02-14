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Общество

Медиарейтинг и новость о яхтах стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» за неделю

14 февраля 2022 года, 11:55

Новый проект «Медиарейтинг «Псковской правды» и материал о том, что Псковская область входит в число лидеров по производству яхт класса «микро» в России стали самыми цитируемыми публикациями издания по итогам недели с 7 по 13 февраля. Благодаря этому, по данным сервиса «Медиалогия», «Псковская правда» вошла в десятку недельного рейтинга самых цитируемых СМИ Псковской области.

Медиарейтинг и новость о яхтах стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» за неделю

Возглавило ТОП Псковское агентство информации, индекс цитируемости которого составил 5,49. Материалы агентства другие СМИ использовали за семь дней 355 раз.

На втором месте оказалась Псковская лента новостей с ИЦ 3,99 и 276 цитатами. Далее идут ГТРК «Псков» (12 цитат, ИЦ 1,01), радиостанция «Эхо Москвы. Псков» (43 цитаты, ИЦ 0,71) и портал luki.ru (19 цитат, ИЦ 0,51).

В десятку самых цитируемых СМИ региона также вошли сайты газет «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда — Псков», которые работают в одном холдинге с «Псковской правдой» и Псковским агентством информации. 

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