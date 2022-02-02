На дистанционное обучение переведен колледж ПсковГУ

Колледж Псковского государственного университета переведен на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале вуза. Ограничения в образовательном учреждении продлятся со 2 по 13 февраля.

6 февраля дистанционное обучение по коронавирусной инфекции должно завершиться в школах Пскова и Псковского района.

С 7 февраля к очной форме обучения также должны вернуться учащиеся трех образовательных учреждений региона, которые ранее из-за коронавируса были отправлены на дистанционку. Среди них Пыталовская, Бежаницкая и Чихачёвская средние школы.

Из-за ОРВИ карантинные мероприятия и дистанционное обучение были введены в шести школах Псковской области.