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Общество / Образование

На дистанционное обучение переведен колледж ПсковГУ

2 февраля 2022 года, 15:41

Колледж Псковского государственного университета переведен на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале вуза. Ограничения в образовательном учреждении продлятся со 2 по 13 февраля.

На дистанционное обучение переведен колледж ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой

6 февраля дистанционное обучение по коронавирусной инфекции должно завершиться в школах Пскова и Псковского района.

С 7 февраля к очной форме обучения также должны вернуться учащиеся трех образовательных учреждений региона, которые ранее из-за коронавируса были отправлены на дистанционку. Среди них Пыталовская, Бежаницкая и Чихачёвская средние школы.

Из-за ОРВИ карантинные мероприятия и дистанционное обучение были введены в шести школах Псковской области.

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