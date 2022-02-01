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Общество / Образование

Шесть школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

1 февраля 2022 года, 19:28

Из-за ОРВИ в Псковской области на дистанционное обучение перевели шесть образовательных учреждений. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Шесть школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Фото Дарьи Хватковой

Дистанционное обучение и ограничительные мероприятия по ОРВИ ввели в Себежской средней и Себежской основной общеобразовательных школах, в Кадетской школе в Великих Луках, в Локнянской средней школе, в Куньинской средней школе и в средней общеобразовательной школе №1 в городе Порхов.

Ранее дистанционный формат обучения из-за коронавируса был введен в трех образовательных учреждениях Псковской области. В частности, ограничительные мероприятия ввели в Пыталовской средней школе, в Бежаницкой средней школе и в Чихачёвской средней школе.

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