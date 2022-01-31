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Происшествия / ЧП

Склад крупного предприятия горит в Пскове

31 января 2022 года, 10:10

31 января загорелся склад одного из крупных городских предприятий на улице Железнодорожной, 60 в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Склад крупного предприятия горит в Пскове

Телеграм-канал Псковская сводка

Пожарные прибыли на место в 8:46. К тому моменту площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров.

В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания на части склада. Они также подали стволы на защиту соседнего здания – есть угроза перехода огня.

Склад крупного предприятия горит в Пскове

Телеграм-канал Псковская сводка

По предварительным данным, на горящем складе находятся ткани.

На место возгорания прибыл пожарный поезд, это может вызвать остановку движения по железной дороге из Пскова в сторону Латвии.

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