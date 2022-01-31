Склад крупного предприятия горит в Пскове

31 января загорелся склад одного из крупных городских предприятий на улице Железнодорожной, 60 в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Пожарные прибыли на место в 8:46. К тому моменту площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания на части склада. Они также подали стволы на защиту соседнего здания – есть угроза перехода огня.

