Склад крупного предприятия горит в Пскове

31 января загорелся склад одного из крупных городских предприятий на улице Железнодорожной, 60 в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
31 января загорелся склад одного из крупных городских предприятий на улице Железнодорожной, 60 в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Пожарные прибыли на место в 8:46. К тому моменту площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров.
В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией возгорания на части склада. Они также подали стволы на защиту соседнего здания – есть угроза перехода огня.
По предварительным данным, на горящем складе находятся ткани.
На место возгорания прибыл пожарный поезд, это может вызвать остановку движения по железной дороге из Пскова в сторону Латвии.