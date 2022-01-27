В школах Пскова пока не планируют продлевать дистанционное обучение

Дистанционное обучение пока не планируют продлевать в псковских школах. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя управления образования администрации Пскова Анну Кузыченко.

По ее словам, в настоящее время нет предпосылок для продления дистанционного обучения псковских школьников. «Пока строго мы держимся семидневного карантина», – отметила Анна Кузыченко.

Руководитель профильного управления также подчеркнула, что недавно срок карантина по коронавирусу федеральным Роспотребнадзором был сокращен до 7 дней, и выразила надежду на снижение заболеваемости в скором времени.

«Мы надеемся, что 7 дней пройдет и мы выйдем уже с другим уровнем заболеваемости», уточнила Анна Кузыченко. Она также отметила, что на дистанционный формат работы были переведены городские художественные и спортивные кружки и дома детского творчества.

С 27 января в школах Пскова и Псковского района было введено дистанционное обучение, которое продлится до 6 февраля. В управлении образования городской администрации также сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусом в шести псковских школах.