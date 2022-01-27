Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В школах Пскова пока не планируют продлевать дистанционное обучение

27 января 2022 года, 15:05

Дистанционное обучение пока не планируют продлевать в псковских школах. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя управления образования администрации Пскова Анну Кузыченко.

В школах Пскова пока не планируют продлевать дистанционное обучение

Фото Андрея Степанова

По ее словам, в настоящее время нет предпосылок для продления дистанционного обучения псковских школьников. «Пока строго мы держимся семидневного карантина», – отметила Анна Кузыченко.

Руководитель профильного управления также подчеркнула, что недавно срок карантина по коронавирусу федеральным Роспотребнадзором был сокращен до 7 дней, и выразила надежду на снижение заболеваемости в скором времени.

«Мы надеемся, что 7 дней пройдет и мы выйдем уже с другим уровнем заболеваемости», уточнила Анна Кузыченко. Она также отметила, что на дистанционный формат работы были переведены городские художественные и спортивные кружки и дома детского творчества.

С 27 января в школах Пскова и Псковского района было введено дистанционное обучение, которое продлится до 6 февраля. В управлении образования городской администрации также сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусом в шести псковских школах.  

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 28 января по 6 февраля в Псковской области приостанавливается действие школьных транспортных карт
Более 100 аварийных бригад энергетиков готовы к непогоде в Псковской области
Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы
В России перестали считываться QR-коды о вакцинации от коронавируса
Фото Себежа можно увидеть в Московском метрополитене
Сильный снег пройдет в Псковской области ночью и утром 28 января
Псковской области изменился размер пособия беременным женщинам и одиноким родителям
11 организаций попали в список крупнейших должников за газ в Псковской области
В Псковской области подали более 150 заявлений на вакцинацию «Спутником М»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке
Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Общество / Здоровье
27 января 17:37

Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Медики дали рекомендации псковичам
Опять двойки

Общество / Семья
25 января 16:00

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?